8 صور ساحرة.. صبا مبارك بفستان قصير في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة صبا مبارك في أحدث ظهور لها بإطلالة ساحرة.

تفاصيل الإطلالة:

ارتدت صبا فستانا قصيرا مزيج من اللونين الأبيض والأسود بقصة الكب.

مكياج وتسريحة شعر أنيقة:

اختارت صبا تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.

ونسقت مع الفستان حذاء أنيق باللون الأسود.

مجوهرات ماسية

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط، وخاتم.

سر اللونين الأسود والأبيض:

وفقا لموقع "wifd"، يوفر الفستان المختلط باللونين الأبيض والأسود مزايا عديدة، فهو متعدد الاستخدامات، ومناسب للمناسبات الرسمية وغير الرسمية، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات متنوعة.

كما تُضفي الألوان إطلالة جذابة على مرتديها، ويتاح تنسيقها بسهولة مع مختلف الإكسسوارات والأحذية وإطلالات المكياج.