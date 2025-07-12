كتبت- أسماء مرسي :

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث ظهور لها بفستان أخضر فاتح ساحر.

تميز الفستان بقصة ميدي وطويلة، وخالٍ من الأكمام، ما أضفى عليها مظهرا أنيقا وعصريا.

تفاصيل الإطلالة والمكياج

لإكمال أناقتها، اختارت مي تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود التي أبرزت جمال ملامحها الطبيعية.

الإكسسوارات المكملة

أضافت لمسة من الفخامة بارتدائها مجوهرات مكونة من عدة خواتم.

ونسقت إطلالتها مع نظارة شمسية كبيرة ذات إطار أبيض، وحقيبة يد صغيرة بيضاء، وحذاء مفتوح بكعب عالٍ بلون بيج.

مميزات اللون الأخضر الفاتح في الفساتين

الفساتين باللون الأخضر الفاتح خيارا مثاليا لمجموعة من المناسبات، سواء كانت نهارية أو مسائية.

كما يمنح هذا اللون مظهرا أنيقا وهادئا، ويسهل تنسيقه مع إكسسوارات بألوان محايدة مثل الأبيض، البيج، الذهبي، أو الفضي، للحصول على إطلالة متكاملة وجذابة، وفقا لموقع "Salonprivemag".