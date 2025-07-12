إعلان

خيار مثالي.. سر فستان مي عمر "الأخضر" في أحدث ظهور لها

08:06 م السبت 12 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    حقيبة مي عمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي :

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث ظهور لها بفستان أخضر فاتح ساحر.

تميز الفستان بقصة ميدي وطويلة، وخالٍ من الأكمام، ما أضفى عليها مظهرا أنيقا وعصريا.

تفاصيل الإطلالة والمكياج
لإكمال أناقتها، اختارت مي تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود التي أبرزت جمال ملامحها الطبيعية.

الإكسسوارات المكملة
أضافت لمسة من الفخامة بارتدائها مجوهرات مكونة من عدة خواتم.

ونسقت إطلالتها مع نظارة شمسية كبيرة ذات إطار أبيض، وحقيبة يد صغيرة بيضاء، وحذاء مفتوح بكعب عالٍ بلون بيج.

مميزات اللون الأخضر الفاتح في الفساتين
الفساتين باللون الأخضر الفاتح خيارا مثاليا لمجموعة من المناسبات، سواء كانت نهارية أو مسائية.

كما يمنح هذا اللون مظهرا أنيقا وهادئا، ويسهل تنسيقه مع إكسسوارات بألوان محايدة مثل الأبيض، البيج، الذهبي، أو الفضي، للحصول على إطلالة متكاملة وجذابة، وفقا لموقع "Salonprivemag".

مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة