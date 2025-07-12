كواليس إطلالة بسنت شوقي.. 5 أسماء صنعت اللوك الأخير

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة بسنت شوقي مؤخرًا بإطلالة ساحرة جمعت بين الأناقة والفخامة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

فستان وردي لامع بقصة مميزة

ارتدت بسنت فستانا طويلا بقصة "one-shoulder" باللون الوردي اللامع، أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، تميز بقصته المحددة التي أضفت عليها جاذبية.



مجوهرات راقية تزيد الإطلالة فخامة

لإضفاء لمسة من الرقي والفخامة، اختارت مجموعة من المجوهرات الراقية، مكونة من من قلادة مرصعة بأحجار كريمة باللون الأرجواني الداكن، بالإضافة إلى أسورة وحلق.

مكياج ناعم وتسريحة شعر أنيقة

اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ما أضفى لمسة عصرية وراقية على مظهرها العام.

أما المكياج، كان هادئا وناعما، ركز على إبراز جمال ملامحها الطبيعية مع أحمر شفاه بلون طبيعي.



تفاصيل الإطلالة

الفستان كان من توقيع المصممتين مرام حليم وياسمين قناوي.

أشرفت خبيرة التجميل ريهام خليفة على المكياج.

جاءت المجوهرات الفاخرة من العلامة التجارية "هاري فارتان للمجوهرات".

قام مصفف الشعر هاني أسمر بتصفيف الشعر.