أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها

كتبت- أسماء مرسي:

أثار الفنان أحمد سعد جدلا واسعا مؤخرا بعد ظهوره بحقيبة يد فاخرة من ماركة "هيرمس" الشهيرة.

وشارك سعد صورة له عبر خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع إنستجرام وهو يحمل الحقيبة، ما لفت أنظار متابعيه.

مواصفات وسعر الحقيبة

الحقيبة التي ظهر بها من طراز "هيرمس" سوداء اللون ومصنوعة من جلد "توجو" (Togo) الفاخر.

يبلغ مقاس الحقيبة 42 سم، وتتميز بأجزاء معدنية من البلاديوم.

أما عن سعر هذه الحقيبة الفاخرة، تبين بالبحث في موقع العلامة التجارية الخاصة بها أنه يتجاوز المليون ونصف جنيه مصري، وهو ما أضاف إلى حدة الجدل حول ظهور الفنان بها.

لماذا حقائب هيرمس باهظة الثمن؟

وفقا لموقع "janefinds"، تُعرف حقائب هيرميس بأسعارها المرتفعة، وذلك يرجع إلى عدة عوامل، تشمل:

حرفية استثنائية

تتمحور أسعار هيرميس حول التزامها بالحرفية اليدوية الفائقة، يُسند تصنيع كل حقيبة إلى حرفي واحد يتولى جميع مراحلها، ما يضمن دقة لا مثيل لها.

تقنيات الخياطة اليدوية

تُستخدم في صناعة حقائب هيرميس "غرزة السرج" اليدوية التقليدية، التي تمنحها مظهرها الأنيق والجذاب.

تدريب وخبرة الحرفيين

يخضع حرفيو هيرميس لتدريب مكثف يضمن إتقانهم للحرفة وتلبية جميع المنتجات لمعايير الجودة الصارمة للعلامة التجارية. ينعكس هذا الوقت والجهد المبذولين في أسعار المنتجات.

دقة في التفاصيل

تُفحص كل تفصيلة في حقائب هيرميس بدقة متناهية، يجب أن تكون الغرز متناسقة تمامًا، والأنماط الجلدية متطابقة، والحواف مطلية يدويًا بعناية، والأجزاء المعدنية مُثبتة بدقة.

الجلود النادرة والفاخرة

تتميز هيرميس باستخدام الجلود الغريبة والنادرة مثل جلود التمساح والنعام والسحالي، هذه الجلود ليست فقط نادرة، بل تتطلب عناية فائقة في التعامل معها، مثل جلود تماسيح النيل المستخدمة في حقائب بيركين، حيث يُختار كل جلد بعناية فائقة بناءً على الملمس واللون.

جلود العجل عالية الجودة

بالإضافة إلى الجلود الغريبة، تستخدم أجود أنواع جلود العجول مثل توجو وإبسوم وكليمنس، تشتهر هذه الجلود بنعومتها ومتانتها، وتخضع لعملية اختيار دقيقة لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة.

الأدوات المعدنية الثمينة

تُضاف قيمة أخرى للحقائب من خلال الأدوات المعدنية الثمينة، مثل الأقفال والمفاتيح، التي غالبًا ما تكون مطلية بالذهب أو البلاديوم، هذه المعادن لا تمنح الحقائب مظهرًا فاخرًا فحسب، بل تزيد من متانتها ومقاومتها للتآك

مواد ممتازة

تستخدم العلامة التجارية أجود الخامات، وتحصل على الجلود والمواد الأخرى من أفضل المصادر عالميا.