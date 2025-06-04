بـ"شورت وكروب توب".. جومانا مراد بإطلالة تواكب موضة 2025

تألقت الفنانة جومانا مراد في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية جريئة، حيث شاركت عدة صور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام.

تفاصيل الإطلالة

ارتدت جومانا"كروب توب" باللون الأبيض، مزين بنقاط البولكا السوداء، والذي نسقته مع "شورت" بنفس اللون والنمط.

أضافت لإطلالتها لمسة عصرية بارتداء جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح.

أكملت إطلالتها بلمسات جمالية، حيث اختارت مكياجا بدرجات الألوان الترابية الهادئة التي أبرزت ملامحها الطبيعية، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

نسقت مع إطلالتها "كلاتش" أنيقا وحذاء باللون الأصفر، بالإضافة إلى، حلق ونظارة شمسية أنيقة.

خامات صيفية ومريحة

تضمنت الإطلالة خامات مثالية للأجواء الصيفية، حيث صُنع كل من البلوزة القصيرة والشورت من قماش القطن الخفيف والمنسدل، والذي يوفر الراحة والانتعاش في الأيام الحارة.

إطلالة تواكب موضة 2025

لا تقتصر هذه الإطلالة على كونها أنيقة ومريحة فحسب، بل هي أيضا مواكبة لأحدث صيحات الموضة لعام 2025، فالألوان الكلاسيكية مثل الأبيض والأسود، خاصة في نمط النقاط البولكا، عادت بقوة لتكون من أبرز الصيحات هذا العام.

كما أن جاكيت الجينز قطعة أساسية في أي خزانة ملابس، ويظل دائمًا ضمن اتجاهات الموضة، مما يضيف لمسة عملية وعصرية، وفقا لموقع "cosmopolitan".