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سحر اللون الأصفر.. 10 صور مبهرة لإطلالة بسنت شوقي تخطف الأنظار

05:54 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار مؤخرا بإطلالة ساحرة وجذابة، شاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

فستان أصفر ساحر

اختارت بسنت فستانا طويلا باللون الأصفر، تميز بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها بشكل أنيق ومميز، من توقيع مصممة الأزياء ياسمين قناوي.

مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة

لإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت بسنت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، بيد خبيرة التجميل مريم فاروق.

أما تسريحة الشعر، اختارتها بسنت مرفوعة للأعلى، وهي لمسة أضافت إلى أناقة الإطلالة وكشفت عن تفاصيل وجهها بشكل جذاب، لمصفف الشعر فادي محسن.

زُينت إطلالتها بعقد أنيق حول رقبتها أضاف لمسة من الفخامة والرقي، من مجوهرات فينتيج لين.

يُعرف اللون الأصفر بقدرته الفائقة على إضفاء الإشراق والبهجة على أي إطلالة، كما أنه يمنح مرتديه جمالا وجاذبية.

من أبرز مميزات اللون الأصفر في الأزياء أنه يتناسب بشكل مذهل مع درجات البشرة، فهو يُبرز جمال البشرة بشكل طبيعي، وفقا لموقع "creators".

الفنانة بسنت شوقي بسنت شوقي بفستان أصفر بسنت شوقي على إنستجرام
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