جريئة ولافتة.. 5 صورة لإطلالة لميس رديسي في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال تونس لعام 2025 لميس رديسي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور، وذلك خلال عدة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الساري الهندي الفاخر

تألقت لميس بساري هندي تقليدي أنيق باللون الأصفر اللامع، تميز بتصميمه المكشوف عند منطقة البطن، وزُين بتطريزات لامعة باللونين الذهبي أو الفضي، ما أضفى عليها لمسة من الفخامة والرقي.

مكياج ناعم وشعر منسدل

أكملت لميس إطلالتها بمكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ما أضاف لمسة من الرقي.

مجوهرات ماسية

تزينت إطلالة لميس بمجموعة من المجوهرات الماسية الفاخرة، شملت كوليه وحلق.

ولإضفاء لمسة تقليدية هندية، ارتدت قطعة مجوهرات متدلية على منتصف الجبهة، ما زاد من أناقة وجمال مظهرها.