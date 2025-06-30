ميريام فارس بفستان جريء وشفاف.. وناقد موضة يعلق

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة ميريام فارس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

وظهرت ميريام بإطلالة ساحرة وفخمة للغاية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض مصنوع من قماش التل الشفاف، مما يمنح الفستان حركة وانسيابية رائعة.

والجزء العلوي من الفستان يبدو ككورسيه أو قطعة ضيقة ومزينة بتطريزات لامعة وفضية، وتتجمع هذه الزينة بشكل مكثف حول منطقة الصدر والخصر، مما يبرز نحافة الخصر.

والجزء السفلي من الفستان شفاف ويحتوي على فتحة أمامية عالية تظهر الساقين.

واختارت مريام أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلا: "الفستان مكشوف وشفاف أكثر من اللازم ولا يتناسب مع مهرجان موازين".

وأضاف حنا: "تصميم الفستان لم يكن من أجمل إطلالتها، كما أنه مبالغ فيه جدا".