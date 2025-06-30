غير مناسبة وعادية.. ناقد موضة يعلق على إطلالة نانسي عجرم في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

وارتدت نانسي فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب يتميز الجزء العلوي بتطريزات بارزة باللون الذهبي اللامع، مما يضفي لمسة من الفخامة.

مكياج ناعم ومجوهرات ماسية

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي مكياجا ناعما والتركيز على رسمة عينيها أبرز ملامح الوجه بشكل عام.

واختارت نانسي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مما زادها جمالا.

وأكملت نانسي إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة.

وتعد الفساتين باللون الأسود السوداء رمز للأناقة والرقي والتنوع والخيار الأمثل للعديد من المناسبات، وفقا لمجلة "فوج".

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة نانسي قائلا: "الإطلالة عادية جدا".

وأضاف حنا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "الفستان بسيط وعادي وليس مميز أو ملفت أو مبهر".

وتابع: "الفستان غير مناسب لجسمها وتنسيقه عادي، وأعطى الإطلالة 6\10".