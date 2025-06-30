قوة وثقة بالنفس.. كيف أطلت بسنت شوقي في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وأطلت بسنت بإطلالة أنيقة وعصرية، حيث ارتدت جاكيت بليزر أسود يتميز بقصة كلاسيكية مع ياقة ستان لامعة، مما يضيف لمسة من الرقي.

ونسقت معه توب من الستان باللون الأسود مزينا بالدانتيل ، مما يضيف لمسة أنثوية ناعمة

وبنطلون أسود بقصة واسعة يتميز بأزرار ظاهرة في منطقة الخصر، مما يبرز الخصر

وارتدت أيضا نظارة شمسية عصرية باللون الأسود مستطيلة الشكل بتصميم حديث، مما يضفي عليها طابع الغموض والأناقة.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة طبيعية وأنيقة

إكسسوارات بسيطة

وتألقت بإكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة وساعة، مما يكمل الإطلالة دون مبالغة.

ويتناسب الجاكيت بليزر مع المناسبات الرسمية أو شبه الرسمية، ويمنح المرأة ثقة وأناقة وجرأة، وفقا لموقع "instyle".