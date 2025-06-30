صبا مبارك بفستان أسود جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

إطلالة تجمع بين الجرأة والجاذبية

ارتدت صبا فستان جريء باللون الأسود من الدانتيل ، بتصميم ضيق يبرز قوامها، وبدون أكمام مع تفاصيل بارزة حول الرقبة والكتفين، مما يضيف لمسة من الرقي.

ولإكمال إطلالتها وضعت صبا مكياجا تراببا، إذ ركزت على رسمة عينيها.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بشكل أنيق، مع بعض الخصلات المنسدلة على جبينها، مما يبرز ملامح وجهها.

البساطة والرقي

ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات بسيطة حيث ارتدت أسورة وحلق.

وفقا لموقع "instyle"، يجمع اللون الأسود بين الكلاسيكية والعصرية والأناقة.