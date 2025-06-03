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جريئة ومكشوفة.. 5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور

10:06 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 (1)
  • عرض 7 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 (3)
  • عرض 7 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 (4)
  • عرض 7 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 (2)
  • عرض 7 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 (6)
  • عرض 7 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 (5)
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كتبت- شيماء مرسي

شاركت ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

وأطلت ندى بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب كت باللونين الأبيض والأسود مع جيب بنفس اللون وتميز بأنه بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت ندى مكياجا ناعما ورقيقا أبرز جمال ملامحها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024 إنستجرام
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