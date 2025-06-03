كتبت- شيماء مرسي

توجت ملكة جمال إثيوبيا هاسيت ديريجي بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم لعام 2025.

وخطفت هاسيت خلال الحفل الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستان باللون الفضي بقصة الكب ومزينا بتطريزات بالكامل.

ولإكمال هذه الإطلالة اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن هاسيت ديريجي، وفقا لـ "missworld".

-حصلت على لقب ملكة جمال إثيوبيا لعام 2024.

-شاركت هاسيت لأول مرة في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2003.

-احتلت المركز السادس رسميا حسب تصنيف منظمة ملكة جمال العالم.

-حازت على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2025.

-تبلغ من العمر 19 عاما.

-تدرس الهندسة الكيميائية.

-يعد وصول هاسيت إلى النهائيات إنجازا مهما، فهو يمثل تميزا لإثيوبيا وأفريقيا في مسابقات الجمال الدولية.

-تعتبر هاسيت مناصرة قوية لصحة المرأة وتعليمها.

-يتابعها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 28 ألف متابع.