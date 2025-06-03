كتبت- شيماء مرسي



توجت كارلي ويلسون الطالبة في جامعة أولستر والبالغة من العمر 23 عاما من راثفريلاند بلقب ملكة جمال أيرلندا الشمالية لعام 2025 في حفل أقيم بفندق بأوروبا.



وأبهرت كارلي لجنة التحكيم بفضل وقارها وذكائها، كما أنها تفوقت على 25 متسابقة وحصلت على لقب الجميلة ذات الهدف.



وتسلمت ويلسون التاج من هانا جونز الفائزة باللقب العام الماضي، التي حققت إنجازات ملحوظة في مهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين، حيث كانت ضمن أفضل 10 متسابقات في أوروبا ووصيفة في تحدي الوسائط المتعددة.



من السرطان إلى ملكة جمال

تعد رحلة كارلي نحو التاج ملهمة بشكل خاص، فهي ناجية من نوع نادر من السرطان يعرف باسم "باوز جيست" (Paws-Gist)، ودفعتها تجربتها هذه إلى خوض تحديات جديدة.



وبالرغم من عدم وجود خبرة سابقة في عرض الأزياء أو مسابقات الجمال، إلا أن أنها تحمست للإشتراك في المسابقة.



وبصفتها ملكة جمال أيرلندا الشمالية 2025، ستحصل كارلي على مجموعة من الجوائز شاملة، وتتضمن عقد عرض أزياء لمدة عام مع وكالة ACA Models، ورحلة مدفوعة التكاليف بالكامل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم، بالإضافة إلى علاجات تجميلية.



وكرم الحدث الفائزتين بالمركز الثاني، أميلي مور (17 عاما)، وتيلي دوران (18 عاما) التي جاءت في المركز الثالث.





