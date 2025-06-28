"فوشيا وثقة بالنفس".. كيف نسقت جومانا مراد أحدث إطلالاتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار بإطلالة جذابة مؤخرا، إذ ارتدت بلوزة فوشيا دون أكمام، تميزت بياقة عالية وقصة أنيقة محكمة عند منطقة الصدر والخصر، ما أبرز رشاقتها.

ونسقت البلوزة مع بنطلون من نفس اللون والخامة.

وأضافت لمسة كلاسيكية وعصرية في آن واحد بارتداء قفازات طويلة بنفس اللون، ما زاد من فخامة الإطلالة وجاذبيتها.

إكسسوارات متناسقة

لم تكتفِ جومانا بالملابس فحسب، بل أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة، حيث ارتدت رابطة شعر عريضة بنفس اللون الوردي، ووضعت وشاحا رفيعا بنفس اللون على كتفها، ما أضاف لمسة من الرقي.

كما اختارت نظارة شمسية باللون الوردي لتتناغم مع الإطلالة، وزينت إطلالتها بقطع مجوهرات أنيقة شملت حلقا، وأسورة، وساعة يد.

الفوشيا.. لون الثقة والجاذبية

وفقا لموقع "bauchlefashion"، فإن اللون الفوشيا لونا قويا وجذابا يجذب الانتباه بسهولة، ويعكس الثقة بالنفس.

يتميز هذا اللون بقدرته على التناغم مع مختلف درجات البشرة، ما يمنح مرتديه إشراقة لافتة للوجه، بالإضافة إلى ذلك، متعدد الاستخدامات، حيث يمكن ارتداؤه في مناسبات متنوعة، بدءا من الإطلالات الكاجوال اليومية إلى المناسبات الرسمية والسهرات، ويعتمد ذلك على نوع القماش وتصميم القطعة المختارة.