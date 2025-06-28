10 صور لـ أقدم عرض أزياء للرجال في العالم- كيف بدأ؟

كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يوما عن أصول عروض الأزياء الرجالية التي نشاهدها اليوم؟، تعود القصة إلى رجل أعمال إيطالي يدعى جيوفاني باتيستا جيورجيني، الذي لم يدرك فقط الإمكانات الكبيرة للموضة الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، بل عمل على إحيائها وتقديمها للعالم.

ولادة عرض الأزياء الرجالي الأول

في عام 1951، نظم جيورجيني أول عرض أزياء رجالية على الإطلاق، وذلك في منزله بفلورنسا، بفضل علاقاته الواسعة كرجل أعمال ناجح، تمكن من جذب كبار المشترين من المتاجر الأمريكية المرموقة مثل "بيرجدورف جودمان" و"ساكس فيفث أفينيو".

كما استقطب صحفيين من المجلات العالمية الرائدة مثل "فوج" و"هاربرز بازار" لتغطية هذا الحدث الفريد، وفقا لموقع "jquiambao".

إيطاليا تنافس باريس.. براعة وجودة

جاء عرض جيورجيني في توقيت مثالي، حيث كان العالم يبحث عن أفكار أزياء جديدة تتخطى سيطرة باريس الطويلة على الموضة.

تميز عرض الأزياء ببراعة التصنيع، والأقمشة الفاخرة، والخياطة الفريدة، ما منح الأزياء الإيطالية هوية مميزة ومختلفة عن النمط الباريسي السائد حينها.

ترسيخ مكانة إيطاليا في عالم الموضة

لم يكن عرض جيورجيني مجرد حدث عابر، بل كان له تأثير دائم؛ حيث مهد الطريق لتقديم المصممين الإيطاليين للعالم، وأسس لمكانة إيطاليا كواحدة من أهم عواصم الموضة العالمية، وهو إرث لا يزال مزدهرا حتى اليوم.