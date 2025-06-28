كتبت- أسماء مرسي:

تُوّجت الطالبة يانكا فيجفاري، البالغة من العمر 17 سنة من موسونماجياروفار، بلقب ملكة جمال المجر 2025 في الحفل الختامي لمسابقة "جمال المجر".

أبهرت يانكا لجنة التحكيم والجمهور بذكائها الفطري وجمالها والتزامها بالقضايا الاجتماعية، ما يميزها كفائزة تستحق اللقب.

ملكة جمال بأكثر من لقب

لم تكتفِ يانكا بالفوز باللقب الرئيسي، بل حازت أيضا على لقب ملكة جمال الأعمال الخيرية، تقديرا لعملها التطوعي ودفاعها عن حقوق الإنسان.

كما تُعرف بشخصيتها المتزنة وعمق تفكيرها، وهي حاليا تواصل دراستها في اللغة الإنجليزية المتقدمة، هذه الشابة الطموحة لا تسعى فقط للنجاح الشخصي، بل لديها شغف حقيقي بترك بصمة إيجابية وإحداث تغيير في العالم من حولها.

استعدادات للمنافسة العالمية

تستعد الآن لتمثيل المجر على الساحة العالمية في نهائيات ملكة جمال العالم الثالثة والسبعين، والمقرر إقامتها عام 2026.

منافسة قوية واحتفال بالموضة الهنجارية

شهدت مسابقة ملكة جمال المجر لهذا العام منافسة قوية بين 16 متسابقة نهائية، تألقن في جولات متنوعة شملت الملابس الرياضية، والأزياء الوطنية، وفساتين السهرة.

وإلى جانب الفائزة يانكا فيجفاري، حصلت إيزتر إيموكي فيريس البالغة من العمر 22 سنة على لقب الوصيفة الأولى، بينما نالت دوركا كاتا تشابو، 24 سنة، لقب الوصيفة الثانية.

وحظيت دوروتي توكودي بلقب المفضلة لدى الجمهور.

لم تقتصر المسابقة على استعراض الجمال فحسب، بل احتفت أيضا بالموضة المجرية من خلال تصميمات مميزة لعلامتي "Millaas Fashion" و"Orsoya Darchi"، كما ركزت على مبادرات التأثير الاجتماعي، مشيرة إلى أن الشعار الأساسي لمسابقة ملكة جمال العالم هو "الجمال بهدف".