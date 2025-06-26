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بالأبيض والدانتيل.. البلوجر كنزي مدبولي بإطلالة ساحرة في عقد قرانها (صور)

09:56 م الخميس 26 يونيو 2025
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    البلوجر كنزي مدبولي بإطلالة ساحرة في عقد قرانها (5)
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    البلوجر كنزي مدبولي بإطلالة ساحرة في عقد قرانها (2)
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    البلوجر كنزي مدبولي بإطلالة ساحرة في عقد قرانها (3)
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    البلوجر كنزي مدبولي بإطلالة ساحرة في عقد قرانها (4)
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كتبت- نرمين ضيف الله:

نشرت البلوجر كنزي مدبولي اليوم مجموعة من الصور من أجواء حفل عقد قرانها على خطيبها فراس، وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أجواء احتفالية بهيجة جمعتها بالأهل والأصدقاء المقربين. وعلّقت على الصور بكلمات بسيطة قائلة: “كتبنا الكتاب”.

وظهرت كنزي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويلًا من الدانتيل بتصميم “كات”، منحها مظهرًا راقيًا أشبه بالأميرات.

واختارت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، مع رسمة عيون مميزة بأسلوب “الموكيت”، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتها.

أما العريس فراس، فظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة، باللون البيج، ونسقها مع قميص أبيض.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين قدّموا التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة سعيدة مليئة بالمحبة والاستقرار.

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