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شيرين رضا بإطلالة جريئة وجذابة.. "سر الفستان في لونه"

07:55 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة شيرين رضا
  • عرض 4 صورة
    الفنانة شيرين رضا
  • عرض 4 صورة
    الفنانة شيرين رضا
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كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل الفستان

إطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

ظهرت شيرين بإطلالة مسائية جريئة، حيث ارتدت فستان قصير بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع.

وتميز الفستان بأنه مزين بالكامل بتطريزات ذهبية صغيرة ومرتبة بشكل أفقي وعمودي.

وأكملت شيرين إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة.

واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان ، مما يبرز ملامح وجهها.

كما أنها اعتمدت مكياجا بدرجات النيود وزكزت على عينيها.

ويعكس اللون الذهبي في الفساتين أناقة وثقة وجاذبية المرأة، كما أنه يناسب السهرات والاحتفالات، وفقا لموقع "Instyle".

الفنانة شيرين رضا شيرين رضا بفستان قصير شيرين رضا على إنستجرام شيرين رضا بإطلالة مسائية جريئة
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