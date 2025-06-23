شيرين رضا بإطلالة جريئة وجذابة.. "سر الفستان في لونه"

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل الفستان

إطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

ظهرت شيرين بإطلالة مسائية جريئة، حيث ارتدت فستان قصير بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع.

وتميز الفستان بأنه مزين بالكامل بتطريزات ذهبية صغيرة ومرتبة بشكل أفقي وعمودي.

وأكملت شيرين إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة.

واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان ، مما يبرز ملامح وجهها.

كما أنها اعتمدت مكياجا بدرجات النيود وزكزت على عينيها.

ويعكس اللون الذهبي في الفساتين أناقة وثقة وجاذبية المرأة، كما أنه يناسب السهرات والاحتفالات، وفقا لموقع "Instyle".