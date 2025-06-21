فستان شفاف وتسريحة غريبة.. 7 صور لإطلالات مايا دياب في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة اللبنانية مايا دياب في مجموعة من الإطلالات الغريبة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

الإطلالة الأولى

ظهرت مايا في هذه الإطلالة بفستان أسود جريء من خامة الجلد، بتصميم "الكب" الذي يكشف الكتفين.

أبرز ما يميز هذه الإطلالة كانت القبعة الكبيرة ذات الحواف العريضة السوداء، بالإضافة إلى القفازات الطويلة اللامعة التي تصل إلى المرفقين.

كما أضافت وشاحا أسود رفيعا حول عنقها، ما منح الإطلالة لمسة من الغموض، أما المكياج كان قويا، مع شفاه بلون نيود جريء.

الإطلالة الثانية

في إطلالة أخرى، ارتدت مايا فستانا طويلا الجزء العلوي منه مزين بتصميم يشبه الريش باللون الذهبي.

وأكملت الإطلالة بقفازات شفافة سوداء، واعتمدت تسريحة شعر مبتكرة، حيث رُفعت خصلات شعرها بشكل مميز على هيئة ضفائر صغيرة.

المكياج كان جريئا، مع التركيز على إبراز عينيها بالآيلاينر والرموش الكثيفة.

الإطلالة الثالثة

أطلت مايا بفستان طويل شفاف باللون الأبيض من خامة الدانتيل، مع أكمام منفصلة طويلة، وطرحة طويلة منسدلة على كتفيها، وأكملت هذه الإطلالة بمكياج بدرجات الألوان الترابية الهادئة.

ودائما ما تعتاد مايا على ارتداء إطلالات غريبة وغير تقليدية، فهي تشتهر بجرأتها واختياراتها في الأزياء.