كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة روبي بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

فستان قصير مخطط بلمعة فضية

اختارت روبي فستانا قصيرا يبرز قوامها، تميز بتصميم فريد مزين بتطريزات لامعة، وجاء بنقوش مخططة تجمع بين اللون الكحلي الغامق واللون الفضي اللامع.

شعر منسدل ومكياج طبيعي

أكملت روبي إطلالتها الساحرة بتسريحة شعر بسيطة وراقية، حيث تركت شعرها الداكن منسدلا على كتفيها.

ولإبراز جمال ملامحها، اعتمدت مكياجا ناعما بيد خبير التجميل هيثم دهب.

الشعر المنسدل

وفقا لموقع "Haiirology"، ترك الشعر منسدلا خيارا جماليا، حيث يٌسهم في منح المرأة إطلالة جذابة وأنيقة، ويتيح هذا النمط ظهور الشعر على طبيعته، ما يبرز كثافته ولمعانه وطوله بشكل واضح، كما أنه يعزز من جاذبية الوجه.