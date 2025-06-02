"فين البطانة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة سيرين عبد النور الشفافة

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت سيرين فستان جريء شفاف باللون الأسود مزينا بالتطريزات وبفتحة ساق جريئة.

واعتمدت سيرين مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجة الأحمر الناري.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلا: "بالرغم من أن الفستان حلو وشيك ولكن القماش شفاف".

وأضاف حنا: "تصميم الفستان بدون بطانة لم يكن الخيار الأمثل، كان ينبغي أن يكون مبطنا".