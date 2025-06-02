إعلان

"فين البطانة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة سيرين عبد النور الشفافة

11:40 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت سيرين فستان جريء شفاف باللون الأسود مزينا بالتطريزات وبفتحة ساق جريئة.

واعتمدت سيرين مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجة الأحمر الناري.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلا: "بالرغم من أن الفستان حلو وشيك ولكن القماش شفاف".

وأضاف حنا: "تصميم الفستان بدون بطانة لم يكن الخيار الأمثل، كان ينبغي أن يكون مبطنا".

الفنانة سيرين عبد النور سيرين عبد النور على إنستجرام سيرين عبد النور بفستان شفاف سيرين عبد النور بفستان دون بطانة ناقد موضة يعلق على سيرين عبد النور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان