منى زكي تخطف الأنظار بفستان قصير- لن تتوقع سعره (صور)

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر.

وأطلت منى بفستان قصير باللون الوردي يتميز بأنه مكشوف الضهر ومزين بشكل وردة على الأجناب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منى مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضع أحمر شفاه بدرجات البني.

ولإكمال هذه الإطلالة، نسقت منى مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وظهرت منى بقصة شعر قصيرة أبرزت ملامحها الجذابة والرقيقة.

وبالبحث وجدنا أن فستان منى زكي من "Magda Butrym" ويصل سعره 81.456 ألف جنيه.

ويعتبر اللون الوردي رمزا للأناقة والهدوء، كما أنه يحمل في طياته معانيٍ كثيرة تتعلق بالحنان والأنوثة والدفء، وفقا لموقع "shutterstock".