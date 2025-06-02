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"سر اللون الأزرق".. 10 صور ومعلومات عن إطلالة ليلى علوي في أحدث ظهور

05:12 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ليلى علوي
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كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة ليلى علوي في أحدث ظهور لها، بإطلالة جذابة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وتألقت ليلى بجامبسوت أنيق باللون الأزرق من قماش المخمل، وتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، مما أبرز رشاقتها وقوامها.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا قويا، وركزت على إبراز جمال عينيها، مع أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مما زاد إطلالتها جمالا.

ونسقت ليلى مع إطلالتها مجموعة مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

ويعد اللون الأزرق رمزا للأناقة، كما أنه يمنح المرأة إطلالة جذابة وعصرية، كما أنه يمكن تنسيقه مع العديد من أنواع الإكسسوارات، وفقا لموقع "instyle".

وأيضا يتميز قماش المخمل بملمس ناعم ولامع، كما أنه متعدد الإستخدامات.

الفنانة ليلى علوي ليلى علوي على إنستجرام ليلى علوي بجامبسوت
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