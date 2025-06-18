فستان جريء ومكشوف.. إطلالة ملكة جمال العالم في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال العالم لعام 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت أوبال فستانا قصيرا باللون البيج الفاتح، مزينا بالتطريزات اللامعة والخيوط المتدلية التي تشبه الشراشيب.

كما يتميز الفستان بأنه دون أكمام من جهة ومطرز بأكمام طويلة شفافة وضيقة من جهة أخرى، مزود بريش مميز عند الكتفين أو أعلى الذراعين.

الفستان ذو ياقة عالية ومكشوفا عند منطقة الصدر والخصر.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أكملت إطلالتها بحذاء ذو كعب عال.

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخواتم.