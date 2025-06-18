من التنمر إلى العالمية.. 16 صورة لـ أسمن عارضة أزياء في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تيس هوليداي، عارضة الأزياء البالغة من العمر 39 سنة، تمثل نموذجا فريدا في عالم عرض الأزياء.

بطول 170 سم ووزن 137 كجم، لم يكن طريقها نحو الشهرة سهلا، بل حافلا بالصعوبات والتنمر، قبل أن توقع عقدا مع وكالة "ميلك" الرائدة لعرض الأزياء.

طفولة صعبة وتحديات مبكرة

واجهت تيس، واسمها الحقيقي رايان، تنمرا قاسيا في المدرسة بسبب وزنها، حيث عانت من اضطراب الأكل، لكنها كانت دائما عنيدة ومصممة على التعبير عن رأيها.

تركت المدرسة الثانوية مبكرا، ورغم أنها لم تكن طالبة مجتهدة، إلا أنها كانت دائما حريصة على مواكبة أحدث صيحات الموضة.

حياتها المنزلية لم تكن أقل صعوبة، حيث عانت من علاقة متوترة مع زوج والدتها، وفقا لصحيفة "dailymail" وموقع "vogue".

رحلة البحث عن الحلم

رغم أن تيس كانت تعاني من زيادة الوزن طوال حياتها، إلا أن حلم عرض الأزياء راودها منذ الخامسة عشرة.

رحلة البحث عن الحلم وتحدي المستحيل

بعد إنجاب ابنها رايلي في سن العشرين، كانت تيس تعمل كصرافة في "وول مارت" بولاية ميسيسيبي، وتتقاضى أجرًا متواضعًا قدره 8.50 دولارًا في الساعة. لكن طموحها كان أكبر من ذلك بكثير. في خطوة جريئة، انتقلت أولاً إلى سياتل، ثم إلى لوس أنجلوس عام 2010، عازمة على تحقيق حلمها رغم كل المعوقات.

قوة وسائل التواصل الاجتماعي والشهرة العالمية

في سن الرابعة والعشرين، وجدت هوليداي ضالتها في قوة وسائل التواصل الاجتماعي، كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتها المهنية عام 2013، عندما أطلقت هاشتاج "effyourbeautystandards"، الذي شجع النساء من جميع الأحجام على رفض المعايير التقليدية للجمال.

مع تزايد شعبيتها، وقعت تيس عقدا مع وكالة Milk Model Management، التي تضم عارضات متميزات، ما فتح لها الأبواب نحو العالمية.

بدأت صورتها تظهر على أغلفة مجلات كبرى مثل "People"، وعملت مع علامات تجارية عالمية مثل H&M، وبذلك، أصبحت صورتها أكثر انتشارا لدى المستهلكين من العديد من عارضات الأزياء التقليديات.

اليوم، يتابع تيس 2.5 مليون متابع على "إنستجرام"، لتصبح أيقونة عالمية ودليلا على أن الجمال ليس له حجم أو شكل محدد، وأن الإصرار يمكن أن يحطم كل الحواجز.