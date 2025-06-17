تاج برأس كبش وفستان أسود.. سر اختيار مايا دياب لإطلالتها الأخيرة

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة مايا دياب فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وظهرت فيه بإطلالة تجمع بين الجرأة والغرابة.

فخامة الأسود والذهبي

أطلت مايا بفستان أسود ضيق يبرز قوامها، ويتميز بأكمام شفافة ووشاح يغطي جزء كبير من كتفها مصنوع باللون الذهبي اللامع، مما يعطي إحساسًا بالفخامة والبهجة.

تاج برأس كبش ذهبي

وأكملت مايا إطلالتها بتاج ذهبي فريد على رأسها، مصمم على شكل رأس كبش بقرون كبيرة، مما يضيف لمسة أسطورية ويعزز من الطابع الملكي والجريء للإطلالة.

واختارت مايا مكياجا بألوان ترابية تتناسق مع الإطلالة، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

اللون الأسود رمز للأناقة والرقي والقوة والغموض، ويعد الخيار الأمثل للمرأة العصرية التي تسعى لإطلالة تجمع بين الكلاسيكية والجرأة، وفقا لمجلة "فوج".