خطفت الأنظار بجمالها.. ندى كوسا بإطلالة ساحرة

كتبت- شيماء مرسي

شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة الفستان

ظهرت ندى بإطلالة أنيقة وأنثوية حيث ارتدت فستان بلون أخضر فاتح مكون من قطعتين.

وتميز الفستان أنه مصنوع من قماش دانتيل مطرز بالورود بنفس اللون الأخضر الفاتح، مما يضفي عليها لمسة من الرقي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ندى مكياجا ناعما، يبرز ملامح الوجه دون مبالغة، مع التركيز على إبراز جمال العينين والشفتين بلون هادئ.

وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، مما يضفي عليها مظهرا شبابيا وعفويا.