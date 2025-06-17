بفتحة ساق جريئة.. ريا أبي راشد تتألق بفستان أسود

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أناقة مخملية بلون داكن

ظهرت ريا بفستان طويل باللون الأسود الداكن مصنوع من قماش المخمل، ويتميز الفستان بأنه ضيق عند الجزء العلوي وينسدل بانسيابية على الجسم ليبرز منحنياته، ثم يتسع قليلا نحو الأسفل.

كما أن الفستان يتميز بفتحة ساق جريئة وعالية، مما أضفى لمسة من الإثارة والجرأة على الإطلالة بأكملها.

مجوهرات ساحرة

كما نسقت ريا مع إطلالتها كوليه مرصعا بالألماس وأقراط متدلية وطويلة تتناغم مع العقد، وتضيف لمسة من الفخامة لوجهها، وأساور رفيعة ومتعددة وخاتم.

وارتدت ريا حذاء باللون الأسود، يتناسب مع أناقة الفستان

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتصفيفة الشعر ذيل الحصان، مما يبرز جمال ملامح الوجه.

ويعتبر اللون الأسود خيارا أنيقا مثاليا للسهرات والحفلات، حيث يمنح المرأة مظهرا جذابا، وذلك وفقًا لموقع "InStyle"."