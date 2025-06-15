جذابة وساحرة.. تتويج سويدا بوجيا بلقب ملكة جمال مالطا 2025

كتبت- أسماء مرسي:

في حفل رائع، تُوِّجت سويدا بوجيا بلقب ملكة جمال العالم مالطا 2025 بعد منافسة قوية بين تسع متسابقات.

سويدا بوجيا.. مزيج من الجمال والعلم

سويدا، التي فازت باللقب بجدارة، هي أكثر من مجرد وجه جميل، فهي ممرضة وطالبة طب تسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة، بالإضافة إلى كونها عارضة أزياء محترفة، وفقا لموقع "missworld".

تمثيل مالطا على الساحة العالمية

تستعد سويدا الآن لتمثيل مالطا بكل فخر في الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان ملكة جمال العالم.

وتوّجتها نيكول سبيتيري، ملكة جمال العالم مالطا السابقة، التي لم تتمكن بعد من تمثيل بلادها في الدورة الثالثة والسبعين من المهرجان العالمي.