غير مناسبة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة نارين بيوتي في حفل زفاف شقيقتها

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي رفقة زوجها رجل الأعمال رامي سامو، بفستان ذهبي لامع، في حفل زفاف شقيقتها اليوتيوبر "شيرين بيوتي".

اختارت نارين بيوتي فستانا جذابا باللون الذهبي اللامع، حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير رامي القاضي.

تميز الفستان بقصة "ميرميد" (حورية البحر) التي تلتصق بالجسم لتبرز قوامها بشكل أنيق ومذهل.

كما تميز الفستان بأنه مزينا بالكامل بتطريزات لامعة، أما تصميمه، تضمن ياقة مرتفعة عند الرقبة، تليها فتحة جذابة على شكل حرف V عند الصدر، ما أضاف لمسة من الرقي.

لمسات جمالية ومجوهرات متألقة

أكملت نارين إطلالتها بمكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الطبيعية، واختارت تسريحة شعر مرفوعة على شكل "كعكة" أنيقة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة حول الوجه.

وزُينت هذه الإطلالة الفاخرة بارتداء مجوهرات بسيطة وأنيقة، تضمنت أقراطا متدلية.

إطلالة رامي سامو

ظهر زوجها رجل الأعمال رامي سامو بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدى بدلة رسمية باللون الأسود، نسقها بقميص أبيض وربطة عنق بلون أحمر.

ناقد موضة يعلق على الإطلالة

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" على الإطلالة قائلا: "توقعت تلبس فستان أحلى، التصميم عادي جدا غير مناسب لجسمها".

كما انتقد تسريحة الشعر، معتبرا أنها لم تكن موفقة وأعطت انطباعا أقرب لإطلالة والدة العريس، موضحا أنه كان يتوقع أفضل من عدم وصول الإطلالة إلى المستوى الخرافي الذي توقعه، والإطلالة تستحق 6.5/10.