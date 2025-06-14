نارين بيوتي تخطف الأنظار رفقة زوجها في حفل زفاف شقيقتها

كتبت- أسماء مرسي:

في إطلالة ساحرة، ظهرت اليوتيوبر السورية الشهيرة نارين بيوتي رفقة زوجها رجل الأعمال رامي سامو، في حفل زفاف شقيقتها اليوتيوبر "شيرين بيوتي".

إطلالة نارين بيوتي

اختارت نارين بيوتي فستانا جذابا باللون الذهبي اللامع، تميز بقصة "ميرميد" (حورية البحر) التي تلتصق بالجسم لتبرز قوامها الرشيق بشكل أنيق ومذهل.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي كان مزينا بالكامل بتطريزات دقيقة أو خرز، ويتميز بياقة مرتفعة عند الرقبة، تليها فتحة جذابة على شكل حرف V عند الصدر.

لمسات جمالية ومجوهرات متألقة

أكملت نارين إطلالتها بمكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الطبيعية دون مبالغة.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة على شكل "كعكة" أنيقة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة حول الوجه.

وزُينت هذه الإطلالة الفاخرة بارتداء مجوهرات بسيطة وأنيقة، تضمنت أقراطا متدلية.

إطلالة زوجها رامي سامو

أطل زوجها رجل الأعمال رامي سامو بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدى بدلة رسمية باللون الأسود، نسقها أسفلها قميصا أبيض ورابطة عنق باللون الأحمر.