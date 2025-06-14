إطلالة ساحرة للبلوجر بيسان إسماعيل في حفل زفاف شيرين بيوتي

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت اليوتيوبر والمغنية السورية بيسان إسماعيل الأنظار بإطلالتها الساحرة خلال حفل زفاف اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي.

تفاصيل الفستان الفضي اللامع

اختارت بيسان فستانا طويلا بلون الفضي اللامع، تميز بتصميمه الراقي "أوف شولدر"، والجزء العلوي من الفستان كان مزينا بالكامل بتطريزات فضية لامعة.

أما الجزء السفلي، فصُمم من قماش لامع ومنسدل بأناقة، مع ثنيات جانبية مميزة أضافت شكلا جذابا لتصميم الفستان.

لمسات جمالية

أكملت بيسان إطلالتها الساحرة بـمكياج بدرجات النيود الهادئة، التي أبرزت ملامح وجهها بلمسة طبيعية وجذابة.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ما أضاف لمسة من الرقي والأناقة وكشف عن تصميم الفستان الأنيق.

ولإضفاء المزيد من الفخامة، زُينت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الأنيقة التي تكونت من حلق، وأسورة، وخواتم.