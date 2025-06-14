كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، حيث شاركت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

اختارت جومانا فستانا طويلا باللون الأوف وايت، تميز بقماشه الخفيف المنسدل على الجسم.

جاء الفستان بتصميم فريد بأكمام واسعة ومنفوشة، مع فتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، أضافت لمسة من الجرأة والأناقة على إطلالتها.

لمسات جمالية وتنسيق الإكسسوارات

أكملت جومانا مظهرها بمكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الطبيعية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

كما نسقت مع الفستان صندلا طويلا ذو أربطة تصل إلى الركبة، مزينا بالخرز.

الأوف وايت.. خيار مثالي للأناقة

ارتداء الفساتين باللون الأوف وايت خيارا مثاليا للعديد من المناسبات، فهو يضفي لمسة من الرقي والأناقة على من ترتديه.

يمنح هذا اللون الإطلالة جاذبية خاصة ويتناسب مع مختلف ألوان البشرة، ما يجعله لونا متعدد الاستخدامات، كما يتيح مرونة كبيرة في تنسيقه مع الإكسسوارات والمجوهرات بألوان وتصاميم متنوعة، سواء كانت ذهبية أو غيرها، وفقا لموقع "makeyourimage".