كالعروس.. 10 صور ساحرة لـ ملكة جمال العالم في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت شوارع تايلاند احتفالا غير مسبوق، حيث اصطف عشرات الآلاف من المواطنين لتقديم التهاني والتشجيع لملكة جمال العالم 2025 المتوجة، أوبال سوتشاتا.

تم تنظيم عرض احتفالي مبهر لتكريمها، حيث استعرضت أوبال عربتها الفاخرة المصممة خصيصا لهذه المناسبة التاريخية.

إطلالة ملكية ساحرة.. أوبال تتألق "كالعروس"

تألقت "أوبال" بفستان طويل باللون الأبيض، تميز بقصته البسيطة والأنيقة، ما أضفى عليه لمسة من الرقي الخالد.

صمم الفستان بفتحة صدر على شكل حرف V، ومصنوعا من قماش لامع.

تاج ملكي ومجوهرات

لإكمال هذه الإطلالة الملكية، تزينت "أوبال" بتاج ملكي كبير وملفت للنظر، بل أكملت أناقتها بمجموعة من المجوهرات الفاخرة التي تكونت من قلادة وحلق.

مكياج ناعم وشعر مرفوع

اعتمدت في إطلالتها مكياجا ناعما، أبرز جمال ملامحها الطبيعية دون مبالغة، ويتناسب مع المظهر الملكي الهادئ.

أما تسريحة شعرها، اختارت الشعر المرفوع، وهي تسريحة كلاسيكية تبرز جمال الوجه وتُسهم في إظهار تفاصيل التاج والمجوهرات بشكل أوضح.