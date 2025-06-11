جذابة وساحرة.. 7 صور للبلوجر بيسان إسماعيل في حناء شيرين بيوتي

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت اليوتيوبر والمغنية السورية بيسان إسماعيل في ليلة حناء البلوجر السورية شيرين بيوتي، بإطلالة أنيقة.

تفاصيل الإطلالة

ارتدت بيسان فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح، مزينا بنقوش أو تطريزات فضية لامعة تمنحه مظهرا جذابا.

زينت جبهتها بإكسسوار فضي يشبه التاج، ما يضيف لمسة مميزة وفخمة.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، تتناسب مع الإكسسوارات والتطريزات على الفستان.

واختارت وضع مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.