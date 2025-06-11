بـ فستان جريء.. 10 صور ساحرة لإطلالة جورجينا في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك من خلال صور جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

أطلت جيورجينا بفستان أسود طويل بتصميم "كورسيه" ضيق يبرز رشاقة قوامها، ومزين بالشرائط، كما تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، ما زاد من جرأته وأناقته.

لمسات جمالية

أكملت جيورجينا إطلالتها بتسريحة شعر مموجة منسدلة على كتفيها، ما أضفى لمسة من الأنوثة والجاذبية.

واعتمدت مكياجاً يركز على إبراز جمال عينيها، مع أحمر شفاه بلون نيود ناعم.

ونسقت مع الفستان حذاء بكعب عال باللون الأسود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة حول الرقبة وأساور وخواتم لامعة.

سر جاذبية اللون الأسود في الأزياء

وفقاً لموقع "makeyourimage"، فإن الفساتين السوداء تضفي لمسة من الأناقة على الجسم ، وتمنح مظهرا أكثر نحافة، ما يجعل الإطلالة تبدو أطول وأكثر رشاقة.

كما أن اللون الأسود، المعروف بقدرته على إبراز الأناقة والجاذبية، يتناغم بشكل مثالي مع قصة الفستان الضيقة وتفاصيله الشبيهة بالكورسيه.