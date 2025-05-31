بـ "جيب قصير".. ريا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد في أحدث ظهور لها، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت توب باللون الأبيض، ونسقت معه جيب قصير وجاكيت باللون الأسود.

الإطلالة من توقيع العلامة التجارية الإيطالية "إليزابيتا فرانكي".

واعتمدت مكياجا قويا، إذا وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر وركزت على رسمة عيونها، على يد خبير التجميل "ماورو دي هيرنان".

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء أنيق باللون الأسود، من العلامة التجارية "ديور".

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وجاءت الإطلالة مناسبة لقوام وجسم رايا، ويعد خامة الشيفون من الأقمشة المناسبة لفساتين السهرة والملابس الرسمية.

يمنح مرتديه مظهرا فاخرا وأنيقا، كما أنه ينسدل على الجسم بسلاسة ويوفر شعورا مريحا عند ارتدائه، وفقا لموقع "stylist".