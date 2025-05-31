"بجاكيت فوشيا".. بشرى تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة بشرى الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

جاكيت فوشيا وتسريحة ذيل الحصان

تألقت بشرى مرتدية جاكيت قصير باللون الفوشيا بقصة إنسيابية.

أكملت بشرى إطلالتها بتسريحة ذيل حصان مرتفع، ما أبرز ملامح وجهها بشكل أنيق.

واعتمدت مكياجًا بدرجات الألوان الترابية الهادئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيقا باللون الفضي اللامع، ما أضفى لمسة الرقي.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية بسيطة تتكون من حلق، وسلسلة، وخاتم.

وفقا لموقع "lemon8"، اللون الفوشيا يضفي شعورا بالبهجة والنشاط على مرتديته ومن حولها، كما يتميز بقدرته على التناسب مع درجات بشرة مختلفة.

ويمكن ارتداء هذا اللون في العديد من المناسبات الرسمية، أو استخدامه كإطلالات كاجوال من خلال الإكسسوارات، بالإضافة إلى، يمكنك تنسيقه مع الألوان المحايدة مثل الأسود، الأبيض، الرمادي، والبيج.