إعلان

"بجاكيت فوشيا".. بشرى تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

10:44 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بشرى في أحدث جلسة تصوير برأس البر
  • عرض 5 صورة
    بشرى في أحدث جلسة تصوير برأس البر
  • عرض 5 صورة
    بشرى في أحدث جلسة تصوير برأس البر
  • عرض 5 صورة
    بشرى في أحدث جلسة تصوير برأس البر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة بشرى الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

جاكيت فوشيا وتسريحة ذيل الحصان
تألقت بشرى مرتدية جاكيت قصير باللون الفوشيا بقصة إنسيابية.

أكملت بشرى إطلالتها بتسريحة ذيل حصان مرتفع، ما أبرز ملامح وجهها بشكل أنيق.

واعتمدت مكياجًا بدرجات الألوان الترابية الهادئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيقا باللون الفضي اللامع، ما أضفى لمسة الرقي.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية بسيطة تتكون من حلق، وسلسلة، وخاتم.

وفقا لموقع "lemon8"، اللون الفوشيا يضفي شعورا بالبهجة والنشاط على مرتديته ومن حولها، كما يتميز بقدرته على التناسب مع درجات بشرة مختلفة.

ويمكن ارتداء هذا اللون في العديد من المناسبات الرسمية، أو استخدامه كإطلالات كاجوال من خلال الإكسسوارات، بالإضافة إلى، يمكنك تنسيقه مع الألوان المحايدة مثل الأسود، الأبيض، الرمادي، والبيج.

بشرى اطلالة بشرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية
ابتداءً من الغد.. الدائري يودع ميكروباصات الأجرة بين الأكاديمية والزراعي