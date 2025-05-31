بعد فوزها بملكة جمال العالم 2025.. 20 صورة ومعلومات عن أوبال سوشاتا

كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت التايلاندية أوبال سوشاتا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2025، وذلك خلال حفل مُبهر أقيم في مدينة حيدر أباد الهندية.

شهدت المسابقة منافسة شديدة بين أكثر من 108 متسابقة من مختلف أنحاء العالم، لتفوز أوبال باللقب المرموق.

الوصيفات وإطلالة ملكة الجمال

حلت ملكة جمال إثيوبيا هاسيت ديريجي وصيفة أولى، بينما جاءت الوصيفة الثانية مايا كلايدا من بولندا، أما الوصيفة الثالثة فكانت من نصيب أوريلي جواكيم من مارتينيك.

ظهرت أوبال سوشاتا في الحفل بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا أبيض أنيقا مزينا بالتطريزات اللامعة، وتميز بقصة مكشوفة عند منطقة الصدر أضفت عليه لمسة من الجاذبية.

أكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية بسيطة مكونة من حلق وخاتم.

من هي أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم 2025؟

- وُلدت في مدينة بوكيت، تايلاند.

- مواليد 20 مارس 2003.

- تبلغ من العمر 22 سنة.

- تتميز بمهاراتها اللغوية، حيث تتحدث ثلاث لغات التايلاندية والإنجليزية والصينية

- تدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ثاماسات.

- لديها التزام قوي بدعم قضايا المرأة.

- أسست مبادرة تركز على التوعية بصحة الثدي والكشف المبكر بعد إصابتها في السادسة عشرة من عمرها.

- فازت بلقب ملكة جمال العالم لعام 2025، في حفل أُقيم اليوم في مدينة حيدر آباد الهندية.

- تسلمت التاج من صاحبة اللقب السابقة، كريستينا بيشكوفا، ملكة جمال العالم 2024.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 697 ألف متابع، وفقا لموقع "economictimes".