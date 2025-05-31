جريء ومكشوف.. 10 صور لـ روبي بإطلالة خطفت الأنظار - لن تتوقع سعرها

كتبت- أسماء مرسي:

في أحدث ظهور لها، خطفت الفنانة روبي الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

فستان أسود لامع

ارتدت روبي فستانا طويلا باللون الأسود اللامع، تميز بتصميمه الجذاب بقصة الـ "كب"، مع فتحة جانبية طويلة أضفت على الإطلالة لمسة من الجرأة والأناقة.

الفستان، الذي جمع بين أناقة التول والتطريزات اللامعة، من توقيع مصمم الأزياء الأسترالي الشهير طوني ماتيسيفسكي، يبلغ سعره 138 ألف جنيه مصري.

مكياج نيود وشعر منسدل

أكملت روبي إطلالتها بمكياج هادئ وجذاب بدرجات النيود، ما أبرز ملامحها الطبيعية.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

زُينت إطلالتها بارتداء بمجموعة من المجوهرات البسيطة تتكون من حلق، وأسورة، وخاتم.

وفقا لموقع "makeyourimage"، تعد الفساتين السوداء من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، حيث يمكن تنسيقها مع إطلالات رسمية أو غير رسمية حسب المناسبة.

كما يُضفي اللون الأسود جاذبية ويمنحك مظهرا أنحف وأكثر رشاقة ويرمز إلى الأناقة والرقي والفخامة.