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جمالها ساحر.. ندى كوسا بـ "الساري الهندي" في ختام مسابقة ملكة جمال العالم 2025

06:11 م السبت 31 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 4 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 4 صورة
    ندى كوسا
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كتبت- أسماء مرسي:

تشهد مدينة حيدر أباد بالهند اليوم، الجمعة 31 مايو، فعاليات ختام مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، بمشاركة ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا.

خطفت ندى الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ارتدت الساري الهندي إلى جانب 108 مشتركة أخريات.

إطلالة ساحرة لممثلة لبنان
اعتمدت ندى مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالون الأحمر الناري.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ما أضفى عليها لمسة من الأناقة الطبيعية.

زُينت إطلالتها بإكسسوارات أنيقة مكونة من كوليه وحلق.

على مدار الأيام الماضية لمسابقة ملكة جمال العالم 2025، تنافست 108 مشتركة من حول العالم، عرضن جمالهن وثقافاتهن.

ندى كوسا مسابقة ملكات الجمال ملكة جمال العالم
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