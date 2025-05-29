كتبت- نرمين ضيف الله

خطفت ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 ضمن مشاركتها فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة بيضاء جذابة.

وشاركت ندى متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

وأطلت ندى بفستان طويل باللون البيج الطويل، بكرانيش من جانين من أسفل الفستان.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا بألوان النيود، ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

واختارت تصفيفة الشعر المموج المنسدل على الجانبين.