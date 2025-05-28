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بفستان مفتوح.. نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

11:17 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    الفنانة نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    الفنانة نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    الفنانة نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    الفنانة نسرين طافش
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة، وذلك عبر عدة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

أطلت نسرين بفستان أبيض طويل تميز بقصة بقصة "one-shoulder" أضفت لمسة عصرية وأنيقة.

أكلمت الإطلالة بمكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، واختارت تسريحة شعر مرفوعة للأعلى، مما أضاف لمسة من الرقي والأناقة الكلاسيكية.

كما حرصت نسرين على تزيين إطلالتها بإكسسوارات بسيطة تتناسب مع بساطة الفستان وأناقته، حيث ارتدت حلقا وساعة يد باللون الأبيض

وفقا لموقع "makeyourimage"، الفساتين البيضاء خيارًا مثاليًا لأي مناسبة، فهي تُضفي أناقة وتمنحك إطلالة راقية.

كما يتميز اللون الأبيض بقدرته على منح البشرة إشراقة طبيعية ويبرز ملامح الوجه، فضلا عن، يمكنك تتسيقه مع مجموعة من الإكسسوارات.

الفنانة نسرين طافش نيسرين طافش على إنستجرام نسرين طافش بفستان مفتوح نسرين طافش بإطلالة جريئة
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