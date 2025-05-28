15 صورة - ملكة جمال العالم تعلن عن الفائزات بمسابقة "الجمال الهادف"

كتبت- أسماء مرسي:



شهدت الدورة الثانية والسبعون لمسابقة ملكة جمال العالم حفلا مبهرا للإعلان عن الفائزات بمسابقة "الجمال الهادف" في حيدر أباد بالهند، وفقا لـ"missworld".



أبرز المشاريع المتأهلة

شهد الحفل الإعلان عن أفضل مشروعين من كل منطقة قارية، قبل اختيار أربع فائزات ليضمن مكانا مباشرا في ربع نهائي مهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين.



الفائزات في مسابقة "الجمال مع هدف":

الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي:

فاليريا بيريز – بورتوريكو.

الوصيفة: يانينا جوميز – باراجواي.



أفريقيا:

ناتاشا نيونيوزي – أوغندا.

الوصيفة: لاشايفي ألبرتا كايزارين ديفيز – سيراليون.



أوروبا:

ميلي ماي آدامز – ويلز.

الوصيفة: كورينا مرازيك – إسبانيا.



آسيا وأوقيانوسيا:

مونيكا كيزيا سمبيرنج – إندونيسيا.

الوصيفة: هوينه تران نهي – فيتنام.



خطوة نحو التاج

مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم في 31 مايو، ستتقدم الفائزات الأربع في المسابقة إلى المراكز العشرة الأولى في ربع النهائي، ليصبحن أقرب إلى تاج ملكة جمال العالم.