أحلام تتألق بفستان جذاب في أحدث ظهور.. لن تتوقع سعره

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة أحلام خلال حضورها اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي بإطلالة جذابة.

وتألقت أحلام بفستان باللون الأبيض من القطن والحرير، وتميز بأنه بأكمام طويلة ومطرز بخيوط ذهبية على شكل سنابل ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيناها.

ونسقت أحلام مع إطلالتها مجوهرات مكونة من خاتم وأسورة وحذاء باللون البيج.

واختارت أحلام أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ويرتبط اللون الأبيض بالنقاء والأمان، ويعطي المرأة جاذبية وأناقة ويبرز رشاقتها وقوامها.

وبالبحث وجدنا أن الفستان من العلامة التجارية Samant Chauhan، ويصل سعره 50,787 جنيه.

ودائما تخطف أحلام أنظار الجميع بإطلالتها الأنيقة والجذابة وأحيانا الباهظة.