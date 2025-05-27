جمالهن رهيب.. 4 مسابقات يتأهلن لنهائي مسابقة ملكة جمال العالم

كتبت- شيماء مرسي

من بين 108 متسابقات عالميات، تأهلت 4 متسابقات لنهائي مسابقة ملكة جمال العالم في نسختها الثانية والسبعين في حفل أقيم بفندق ترايدنت حيدر أباد بالهند.

النتيجة النهائية:

أوروبا: ياسمين جيرهاردت- أيرلندا

أفريقيا: سلمى كامانيا– ناميبيا

آسيا وأوقيانوسيا: نانديني جوبتا- الهند

الأمريكيتان ومنطقة البحر الكاريبي: أوريلي يواكيم – المارتينيك

وضمت الوصيفة القارية كارين يانسن (بلجيكا)، وفاتوماتا كوليبالي (كوت ديفوار)، وسامي آني (نيوزيلندا)، وفاليريا كانافي (فنزويلا)، وفقا لـ "missworld".

وشهد الحفل أيضا تكريم الفائزين بجائزة المصمم العالمي، وهي جائزة تمنح لمصممي الأزياء الذين أبدعوا في تصميم فساتين السهرة للمتسابقات، وهما:

الأمريكيتان ومنطقة البحر الكاريبي: فاليريا بيريز - بورتوريكو

أفريقيا: زواليز فان رينسبورج – جنوب أفريقيا

أوروبا: يليزافيتا ميلنيتشنكو – أوكرانيا

آسيا وأوقيانوسيا: سامي آني – نيوزيلندا