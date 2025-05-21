كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء في تاسع أيام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78، تألقا لافتا للفنانة ياسمين صبري، التي خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة ولامعة.

إطلالة ملكية بلون "البيبي بلو"

اختارت ياسمين صبري فستانا طويلا باللون "البيبي بلو"،، وتميز بتصميم "حورية البحر" الذي يبرز جمال قوامها، لينسدل بذيل طويل يمنحها طابعا ملكيا.

كما أن الجزء العلوي من الفستان جاء بقصة "الكب" الأنيقة، وزين بتطريزات لامعة أضافت بريقا خاصا للإطلالة.

جاء هذا الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير طوني ورد، وساهمت الإستايلست يمني مصطفى في تنسيق هذه الإطلالة.

مكياج ناعم وشعر منسدل

حرصت ياسمين على اعتماد مكياج ناعم بدرجات النيود الهادئة، تناسب بشكل مثالي لون بشرتها وتبرز ملامحها الطبيعية دون مبالغة.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، والتي أبرزت جمال وجهها.

مجوهرات ماسية

زُينت ياسمين إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة ، وخاتم.

تعتبر إطلالة ياسمين صبري متناسقة تماما مع قوامها وشكل جسمها.

واللون الأزرق الفاتح خيارا موفقا، فهو يمنح من يرتديه جاذبية وتألقا، ويسهم في تعزيز شعوره بالثقة بالنفس.

كما يتناسق هذا اللون بسهولة مع مجموعة من الألوان في الإكسسوارات، ما يجعله خيارا مثاليا للمناسبات الكبرى التي تتطلب أناقة وجاذبية لافتة، و يتيح خيارات متعددة لتنسيق الإطلالة، وفقا لموقع "vocal".

تستمر السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 في استقبال النجوم والنجمات العالميين، الذين يتنافسون ليس فقط بأعمالهم الفنية، بل أيضا بإطلالاتهم الساحرة والجذابة التي تخطف الأنظار.