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مكشوفة.. 4 صور لـ لميس رديسي بإطلالة جريئة في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

06:30 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    إطلالة ملكة جمال تونس
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    جمال ملكة جمال تونس
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال تونس، لميس رديسي، خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025.

شاركت لميس متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

ظهرت لميس بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستاتا طويلا باللون الأبيض، تميز بأنه بتطريزات لامعة ومكشوفا عند منطقة البطن، ومزود بفتحة ساق جانبية جريئة.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا بألوان النيود.

كما تركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الفضي.

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