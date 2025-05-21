إعلان

جمالها مبهر.. ملكة جمال إنجلترا تنسحب من المنافسة العالمية - 20 صورة

05:30 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
  • عرض 18 صورة
    ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

انسحبت ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024، بشكل مفاجئ من مسابقة ملكة جمال العالم الجارية في حيدر أباد بالهند.

أرجعت ماجي، البالغة من العمر 24 عامًا، سبب انسحابها إلى "أسباب صحية شخصية"، ما ينهي مشاركتها في منتصف المسابقة التي تستضيف متسابقات من 112 دولة.

أعلنت أنجي بيزلي، مديرة مسابقة ملكة جمال إنجلترا، عن عودة ميلا ماجي إلى المملكة المتحدة، مؤكدة دعم المنظمة الكامل لقرارها، قائلة: "يؤسفنا أن نعلن عودة ميلا ماجي إلى المملكة المتحدة لأسباب شخصية، ندعم قرارها تماما، فالصحة تأتي دائما في المقام الأول"، وفقا لموقع "cornwalllive".

وأشادت بتفاني ميلا خلال فترة تتويجها كملكة جمال إنجلترا.

قبل انسحابها، كانت ميلا شاركت متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بآخر مستجداتها، معبرة عن سعادتها بالصداقات التي كونتها.

وقالت في إحدى منشوراتها: "كانت إحدى أعظم هدايا هذه الرحلة هي الصداقات الرائعة التي كونتها مع نساء رائعات من جميع أنحاء العالم".

ملكة جمال إنجلترا 2024 ميلا ماجي حيدر أباد بالهند ميلا ماجي تنسحب من المسابقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد