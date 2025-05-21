جمالها مبهر.. ملكة جمال إنجلترا تنسحب من المنافسة العالمية - 20 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

انسحبت ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا 2024، بشكل مفاجئ من مسابقة ملكة جمال العالم الجارية في حيدر أباد بالهند.

أرجعت ماجي، البالغة من العمر 24 عامًا، سبب انسحابها إلى "أسباب صحية شخصية"، ما ينهي مشاركتها في منتصف المسابقة التي تستضيف متسابقات من 112 دولة.

أعلنت أنجي بيزلي، مديرة مسابقة ملكة جمال إنجلترا، عن عودة ميلا ماجي إلى المملكة المتحدة، مؤكدة دعم المنظمة الكامل لقرارها، قائلة: "يؤسفنا أن نعلن عودة ميلا ماجي إلى المملكة المتحدة لأسباب شخصية، ندعم قرارها تماما، فالصحة تأتي دائما في المقام الأول"، وفقا لموقع "cornwalllive".

وأشادت بتفاني ميلا خلال فترة تتويجها كملكة جمال إنجلترا.

قبل انسحابها، كانت ميلا شاركت متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بآخر مستجداتها، معبرة عن سعادتها بالصداقات التي كونتها.

وقالت في إحدى منشوراتها: "كانت إحدى أعظم هدايا هذه الرحلة هي الصداقات الرائعة التي كونتها مع نساء رائعات من جميع أنحاء العالم".